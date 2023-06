Fatou, leader de Blackswan, brise les clichés de la scène musicale coréenne

Dans cette interview exclusive, Fatou, membre sénégalo-belge du groupe de k-pop Blackswan, nous plonge dans l'univers captivant de leur dernier album « That Karma ». Elle partage les détails fascinants du titre phare « Karma », dont le clip tourné en Inde a déjà accumulé près de 4 millions de vues. Nous découvrons sa passion pour la musique coréenne, ses inspirations et son parcours en tant que membre de Blackswan, l'un des premiers groupes de k-pop composé entièrement d'étrangers.





@DRMUSIC

Fatou aborde fièrement le message que le quatuor souhaite transmettre à travers sa musique, mettant en avant le concept audacieux de Blackswan en tant que groupe international. Elle partage ses réflexions sur les retours positifs en Corée du Sud et l'ouverture progressive du public mondial à leur musique unique.





@DRMUSIC

Au cœur de cet entretien, le fondateur de l'agence DR Music, Yoon Deung-ryong, révèle sa vision audacieuse : créer un groupe surpassant les barrières culturelles et linguistiques. Ainsi est né Blackswan, avec le recrutement minutieux de membres talentueux issus de différents horizons. Le casting de Fatou, ancienne mannequin au pays du Matin clair, a été une révélation grâce à sa voix unique et ses talents de rappeuse. Ensemble, ils partagent une vision commune : atteindre les sommets et marquer l'industrie musicale mondiale.





@DRMUSIC

Nous en apprenons également davantage sur l'adaptation de Fatou à la vie et à la culture coréenne, qui selon elle n'était pas si dépaysant par rapport au Sénégal. Elle révèle ses moments les plus gratifiants en tant qu'artiste de k-pop, qui sont notamment la scène ainsi que la connexion avec ses fans. Elle confesse aussi que sa passion débordante devient sa détermination à surmonter les défis.





@Fatou & DRMUSIC

Ne manquez pas cette interview exclusive de Fatou, offrant un aperçu intime de l'univers musical vibrant de Blackswan et d'elle-même et de l’influence de ce girls band.