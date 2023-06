Quand le camélia fleurit (15) 딱 보면 알아요

Dialogue

정숙: 할머니가 우리 필구 잘 지내나 보고만 가려 그랬지, 비밀로.

Jeong-suk : Je voulais juste passer voir si tu allais bien, en cachette.





필구: 할머니 왜 우리집 안 오는데요?

Phil-gu : Pourquoi tu ne viens pas chez nous ?





정숙: 왜. 할머니 엄청 보고 싶었어?

Jeong-suk : Pourquoi ? Je te manquais beaucoup ?





필구: 엄마가 할머니 기다려요.

Pil-gu : Maman t’attend.





정숙: 엄마가 그래?

Jeong-suk : Ta maman l’a dit ?





필구: 엄마가 할머니 좋아해요.

Pil-gu : Maman t’aime bien.





정숙: 엄마가 그래? 할머니 좋대?

Jeong-suk : Ta maman l’a dit ? Elle a dit qu’elle m’aimait bien ?





필구: 그냥 내가 딱 보면 알아요 .

Pil-gu : Je peux le deviner juste en la regardant .





정숙: 아, 엄마가 그런 건 아니구나.

Jeong-suk : Ah, ce n’est pas ta maman qui l’a dit.





L’expression de la semaine

딱 보면 알아요. : Je peux le deviner juste en regardant.





딱 : adverbe qui décrit un aspect ou une attitude très déterminé ou résolu.





Cette expression est employée pour exprimer que l’on peut savoir avec certitude quelque chose juste en le regardant, sans que quelqu’un d’autre en ait prévenu ou informé. Dans ce feuilleton, 동백 n’a jamais dit explicitement qu’elle aimait bien 정숙. Mais, vu les paroles et le comportement habituels de sa mère, 필구 peut savoir clairement que sa mère aime bien sa grand-mère.





Exemples

① 가: 이 바지 나한테 잘 맞을까요?

나: 길이가 조금 짧을 것 같아요. 딱 보면 알아요 .

A : A ton avis, est-ce que ce pantalon m’irait bien ?

B : Il me semble que sa longueur est un peu courte. Je peux le deviner juste en regardant.





② 가: 너한테 뭐 안 좋은 일 있지?

나: 어, 어떻게 알았어? 누가 얘기해 줬니?

가: 아니. 딱 보면 알아 . 네 표정이 말해 주거든.

A : Il t’est arrivé quelque chose de désagréable, n’est-ce pas ?

B : Mais comment tu le sais ? Qui t'en a parlé ?

A : Non, je le sais juste en te regardant, parce que ton expression faciale le dit.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

할머니 : « grand-mère »

가 : particule de sujet

우리 : « nous » ou « notre »

▶ Quand ce mot est employé avec un prénom, cela exprime l’affection pour la personne concernée.

잘 : « bien »

지내다 : « vivre »

잘 지내다 : « aller bien »

보다 : « voir »

만 : particule qui donne le sens de « seulement »

가다 : « aller »

보고만 가다 : « juste passer voir »

-려 ou -려고 : terminaison connective indiquant l’intention de faire une action

비밀 : « secret »

비밀로 : « secrètement » ou « en cachette »

왜 : « pourquoi »

안 : adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas »

오다 : « venir »

오는데요 : combinaison de « 오다 » avec la terminaison -는데요 qui s’emploie pour demander l’explication de l’interlocuteur

엄청 : « beaucoup » ou « énormément »

-고 싶다 : « vouloir »

보고 싶다 : « vouloir voir » ou « manquer »

보고 싶었어 : forme conjuguée au passé de -보고 싶어, composé de 보다, de l’expression -고 싶다et de la terminaison finale -어. Si on ajoute la terminaison 었, qui marque le passé, après 싶, le radical de 싶다, cela donne « 싶었어 », la forme au passé de 싶어.

엄마: « maman »

기다려요 : forme conjuguée au présent en honorifique de 기다리다, « attendre »

그래 : signifie « 그렇게 얘기해 » qui se traduit par « dire ainsi »

좋아하다 : « aimer bien »

▶ Pour dire « Je t’aime », on utilise le mot 사랑하다, « aimer ». Ainsi, « Je t’aime » se dit « 사랑해요 ».

좋다 : adjectif verbal qui signifie « être bien ». Ce terme se traduit aussi par « plaire » ou « aimer bien ».

▶ Dans cet extrait, 좋다 et 좋아하다 ont le même sens, « aimer bien ». Seulement, leur manière de formuler des phrases est différente. Par exemple, pour dire « J’aime maman », avec 좋다, on dit « 나는 엄마가 좋아요 ». Mais s’il s’agit de « 좋아하다 », comme ce dernier est un verbe transitif qui a besoin d’un objet direct, on dit « 나는 엄마를 좋아해요 ». 를est la particule d’objet direct.

좋대 : combinaison de 좋다 avec -대 qui est la forme contractée de -다고 하다 qui est une expression utilisée pour transmettre indirectement des propos d’une autre personne

그냥 : « seulement » ou « juste »

건 아니구나 : forme contracté de 것은 아니구나. 것 qui se traduit par « le fait de » et 은 est une particule auxiliaire qui est employé pour donner une nuance de contraste, d’opposition ou d’insistance

아니다 : forme négative de la copule 이다, « être »

-구나 : terminaison finale qui s’emploie quand le locuteur parle d’un fait dont il a pris connaissance avec une nuance d’exclamation