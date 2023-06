Ubare prépare un concert en solo

Ubare est une chanteuse de jazz sud-coréenne que beaucoup d’Européens connaissent aussi grâce à sa participation, en 2018, à « The Voice » sur la chaîne TF1.





ⓒ Ubare

Devenue maman, l’artiste s’était un peu éloignée de la scène et des médias. Mais cette année, elle a pris part à une émission de voyage dans les Pyrénées avec la chaîne éducative EBS. Et notre invitée est actuellement en pleine préparation pour son prochain concert, en solo, pour le plus grand bonheur de ses fans.





ⓒ Ubare

Dans cet entretien accordé à « Séoul au jour le jour », notre invitée parle aussi de son nouveau morceau, qui sera justement dévoilé lors de son spectacle prévu en juillet où elle espère vous voir nombreux !