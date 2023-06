Taïwan : le mouvement « Me Too » déferle sur tous les secteurs

ⓒ Neflix_Wave Makers

Déclenché dans le monde politique, le mouvement « Me Too » se propage sans relâche à Taïwan. Initiée par la série politique « Wave Makers » sur Netflix, la vague s'est étendue aux domaines de la santé, de l'éducation et du sport.

Le mois dernier, une ancienne membre du Parti démocrate progressiste (DPP) a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel, subissant des représailles. Son message a débuté par la phrase « Ne laissons pas cela passer », tirée d'une scène de la série. Depuis lors, cette réplique est devenue un slogan du mouvement. Suite à cette dénonciation, le parti au pouvoir, qui a toujours défendu les droits des femmes, connaît actuellement une chute historique de sa cote de popularité.

Jusqu'à présent, 12 politiciens et 90 personnalités célèbres font face à des accusations de harcèlement sexuel.