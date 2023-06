L’Institut coréen de marketing industriel (KIMI) organise, du 21 au 24 juin, le Salon du café de Busan 2023 au Bexco dans la deuxième plus grande ville sud-coréenne située dans le sud-est du territoire.





Il s’agit d’un grand rendez-vous mettant en avant le monde gravitant autour du café, dont notamment les équipements et la machinerie, les franchises, les institutions de formation de barista et les médias, entre autres. Ce n’est pas tout. En plus du café, d’autres boissons telles que le thé, les jus, les préparations alcoolisées ainsi que la boulangerie et la pâtisserie seront également concernées. Environ 200 compagnies de ces secteurs installeront quelque 500 stands.





Trois autres événements seront aussi organisés : les Championnats des baristas en situation de handicap, le Forum international du café de Busan, et le colloque « Coffee Side Up ».





Date : du 21 juin au 24 juin

Lieu : Bexco à Busan