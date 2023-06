Voyage à Mokpo (3)

Se rendre dans le sud de la Corée du Sud nous donne une multitude d’options de voyage. En effet, le transport national comme international vous poussent à l’exploration en vous offrant de nouvelles destinations à découvrir. C’est ainsi que nous avons embarqué ensemble pour une petit île du nom de Oedal, se trouvant à 50 minutes en bateau de Mokpo. Dire une multitude est presque un euphémisme puisque ce sont des milliers d’îles qui se trouvent à perte de vue.





Les 1004 îles, ou les îles « angéliques » puisque qu’en coréen le nombre « 1 004 » se prononce tout comme le mot « ange », sont dispersées au sud de la péninsule. Certaines sont inhabitées alors que d’autres le sont peu, mais elles attirent toujours autant quelques voyageurs ou pêcheurs curieux.





ⓒ Elody Stanislas

Au départ de Mokpo, vous apercevrez la ligne téléphérique de la ville, une des plus hautes et plus longues du territoire. Elle vaut le détour si vous n’avez pas le vertige car elle se trouve à 155 mètres de hauteur au-dessus de la mer et de la verdure. Le confort des bateaux s’imprègnent bien de la culture coréenne, ainsi, vous n’y trouverez pas de chaises où vous s’asseoir, mais serez à même le sol. Vous enlèverez donc vos chaussures, puis profiterez du confort du « ondol », le système de chauffage au sol.





ⓒ Elody Stanislas

En une journée, vous pourriez même visiter deux ou trois îles. Un peu de randonnée, de pêche, vous restaurer et même choisir d’y passer la nuit. Un des meilleurs moyens d’explorer la nature du pays du Matin clair est donc de s’y perdre le temps d’une journée.