« MY WORLD », 3e mini-album d d’aespa

aespa est de retour avec « MY WORLD » composé de six morceaux. Ecoulé à plus de 1,69 million d’exemplaires, son 3e EP est devenu l’album d’un girls band sud-coréen le plus vendu en une semaine.





A titre de comparaison, « Girls », le disque précédent du quatuor féminin du label SM Entertainment s’est écoulé à plus de 1,12 million d’unités. De son côté, la prévente du nouveau disque d’aespa a atteint 1,8 million d’unités, prouvant déjà la popularité grandissante du girls band. Ce dernier a également pris la tête du récent classement mondial établi par Hanteo Chart compte tenu de la vente d’albums et de la réputation de l’artiste sur la scène internationale.