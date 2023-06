Kang Daniel fera son grand retour le 19 juin

ⓒ KONNECT Entertainment

Kang Daniel reviendra avec un nouveau disque qui sera dévoilé en grande pompe le 19 juin. C’est ce qu’a annoncé son agence KONNECT Entertainment. Le retour de l’ex-membre du boys band Wanna One, formé à l’issue de la saison 2 du télécrochet « Produce 101 » promet d’être épique.





Intitulé « KANGDANIEL—Prequel », le teaser mis en ligne sur les réseaux sociaux officiels de l’artiste est digne d'un film d'action, avec de nombreux personnages mystérieux. Le musicien, qui mène également une carrière d’acteur, a ainsi surpris les fans du monde entier, attisant la curiosité pour son nouveau projet musical. Pour rappel, Kang Daniel a organisé avec succès sa première tournée mondiale « FIRST PARADE » et donnera un rappel les 1er et 2 juillet à Séoul.