« Eternally » de WEi sera dévoilé le 29 juin

WEi va revenir sur scène. Le boys band lancé en 2020 avec six garçons par le label OUI Entertainment va sortir un nouveau disque, après huit mois de pause. Intitulé « Love Pt.3 : Eternally », son 6e mini-album sera publié le 29 juin et un fancon baptisé « Eternal Sunshine » sera tenu la veille de sa publication.





Ce nouveau disque marquera ainsi la fin du projet dit « Love » lancé avec son 4e EP « Love Pt. 1 : First Love » puis son 5e EP « Love Pt. 2 : Passion » publiés respectivement en mars et en octobre 2022. A noter que WEi a récemment terminé avec succès sa première tournée en Europe et que « WEi 2ND WORLD TOUR ‘PASSION’ » se poursuit en Amérique.