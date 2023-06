Monsta X organise un concert pour sa nouvelle communauté de fans

ⓒ STARSHIP Entertainment

Monsta X qui s’est produit à guichets fermés du 29 avril au 1er mai sera de retour. Le boys band va organiser les 8 et 9 juillet un concert au KSPO DOME à Séoul pour accueillir la 7e promotion de Monbebe, le nom de sa communauté de fans.





Intitulé « MX FRIENDS », cet événement marquera également le retour de Shownu qui a fini son service militaire le 21 avril dernier. Le rappeur du groupe masculin, qui célèbre le 18 juin son anniversaire, a été désigné comme le miracle du mois de juin par la plateforme « My Love Idol Actor ». Il va former un sous-groupe avec Hyung-won. De son côté, I.M va publier le 28 juin son premier disque en solo « OVERDRIVE ». Neuf ans après ses débuts, les membres de Monsta X mènent de front leurs carrières collectives et individuelles pour le plus grand bonheur de Monbebe.