Le « matinée concert » aura lieu le 24 juin

Date : le 24 juin

Lieu : centre d’art de Yongin





La ville de Yongin organise le « Matinée concert » depuis 2012. Pour son édition 2023, quatre spectacles sont prévus dont le prochain aura lieu le 24 juin au centre d’art de Yongin situé dans la province de Gyeonggi.





Dans ce cadre, Byun Jin-sub et Lee Sang-woo, qui mènent leur carrière musicale respectivement depuis 1987 et 1988, vont monter sur scène. Les deux grands vocalistes vont partager la scène avec la violoniste Kim Soo-yeon et le Western Symphonie Orchestre. Le concert sera donc une excellente occasion de savourer non seulement la musique populaire sud-coréenne mais aussi la musique classique.