ONE DAY : Lee Chan-won poursuit sa tournée à Goyang

Date : les 24 et 25 juin

Lieu : Théâtre Aram à Goyang





Lee Chan-won poursuit sa tournée nationale « ONE DAY ». Après Daejeon et Busan, l’interprète de trot va se produire en concert les 24 et 25 juin au Théâtre Aram à Goyang situé dans la province de Gyeonggi. Rappelons que Lee Chan-won s’est fait connaître auprès du grand public en intégrant le top 3 de la saison 1 du télécrochet « Mr Trot » diffusée entre janvier et mars 2020





Afin de rendre spéciale sa tournée nationale « ONE DAY », le vocaliste interprète non seulement ses hits mais aussi ceux des autres artistes comme « Flower » de Jisoo de Blackpink et « Fighting » de Seventeen. Il prend également part à différents festivals régionaux en tant que chanteur invité afin de rencontrer ses fans aux quatre coins du pays