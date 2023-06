« Une beauté désespérante » de Lim No-wol

ⓒ Getty Images Bank

Comme le monde entier le sait, je suis un homme de talent et d’esprit. Si je dis que la simple séduction d’une femme me rendit incompétent et faible, vous rirez en disant que c’est impossible. Mais vous feriez mieux de me croire quand je dis que je devins complètement idiot en raison d’une jeune femme nommée A.





« Comment A peut-elle me séduire ainsi ? Je deviens plus anxieux en pensant à elle. Je crois qu’elle a un étrange pouvoir magique qui me rend impuissant. »





Il y avait ces phrases sur une autre page.





« Une odeur capiteuse et épicée semble émaner d’elle. Etrangement, lorsque ce parfum entre dans mes narines, je me sens étourdi, comme si le sommeil me submergeait. J’ai aussi la chair de poule pour je ne sais quelle raison quand je regarde ses yeux noirs et ses lèvres aussi bleu-violet que la fleur de campanule. Si j’embrasse ces lèvres, j’aurai du poison épicé sur la bouche. Oh, quelle femme mystérieuse ! Je pense qu’elle pourrait me tuer à tout moment. »





Puis sur la page suivante :





« C’est le genre de femme que je ne peux jamais déchiffrer. Si je veux savoir qui elle est, je devrai prendre tout son corps dans mes bras. »





‘A는 어찌하여 내 맘을 이렇게까지 호리는가? 그를 생각할 때 나는 애만 써진다.

그의 곁에 있으면 어떤 이상한 마력이 있어가지고 나를 움죽 못하게 하는 것 같다.’





또 어떤 페이지에는 이러한 글귀도 씌어있다.





‘A한테는 알딸딸한 매운 냄새가 나는 것 같다.

그 냄새가 이상하게도 졸음을 재촉하는 수마와 같이 내 호흡에 들어올 때는 아득해진다.

그리고 새카만 눈과 도라지꽃같이 파란 입술을 들여다 볼 때는

왜 그런지 소름이 끼친다.

그 입에다가 키스를 하게 될 것 같으면 매운 독이 묻을 것 같다.

아, 이상도 한 여자다. 나는 언제든지 그 여자한테 죽을 것 같다’





그 다음 페이지에는 또 이런 글귀가 있다.





‘나의 생각으로는 도저히 알아낼 수 없는 여자다.

속 시원히 그 여자의 정체를 알려면 A의 속 몸을 맘대로 안아보았으면 모든 일이 알아질 것 같다.’









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Lim No-wol ne voulait pas parler d’idées sociales ou de leçons de morale dans cette nouvelle. Comme le titre de ce récit « Une beauté désespérante » l’indique, l’auteur voulait écrire une histoire uniquement pour quelque chose de désespérément beau. La Corée dans les années 1920 sous le joug colonial japonais après le mouvement d’indépendance du 1er mars avait tendance à idolâtrer les figures littéraires qui attribuaient de l’importance à des revendications sociales et idéologiques. Dans ce contexte, Lim, qui valorisait l’individualité et défendait la notion de l’art pour l’art, a donc été ostracisé. Au milieu des années 1920, il a déclaré ne plus écrire pour ensuite disparaître à jamais de la scène littéraire.









A exerce un pouvoir nuisible à la passion d’un homme. Ce pouvoir, tel un champignon vénéneux, séduit sans relâche un homme et lui fait du mal à la fois.





Lorsque je ruminais cette idée, une pensée effrayante me traversa l’esprit : est-ce que quelque chose d’aussi superstitieux pourrait arriver pour de vrai ? Non, toutes ces pensées ne sont que des illusions. Mais comment expliquer autrement que ma maladie s’aggrave après avoir rêvé d’elle ?





Allongé dans mon lit, je tournais et retournais cette idée dans ma tête. Ô indéchiffrable A !





Pourquoi ne venez-vous me voir que dans mes rêves ? Ne savez-vous pas que je vous cherche éperdument au milieu de l’agonie ?





Elle me rappelle cette phrase de Tagore qui dit : « Ô femme, tu es mi-femme et mi-rêve. »

Je m’endormais seul en laissant échapper un soupir qui ne put jamais être consolé.





A한테는 사내의 정열을 해롭게 하는 마력이 있다.

그 힘이 독한 버섯과 같이 사내의 정열을 한량없이 매혹하면서도 해를 끼친다.





이렇게 생각할 때 나는 무서운 생각이 났다.

이러한 미신적인 일이 과연 실지로 있을까?

아니다, 이러한 생각은 모두 다 나의 망상이라고 생각했다.

그러나 그의 꿈을 꾸고 난 그 이튿날에는 반드시 병세가 중해지는 일을 무엇으로 설명할꼬?





나는 병석에 누워서 이리저리 생각해 보았다.

오, 오, 알아낼 수 없는 A여!





그대는 왜 꿈 가운데서만 나를 찾는가?

괴로움 가운데서 헤매며 그대를 찾는 줄 모르는가?





‘여자는 사내에게 대해서 꿈이요 또한 그림자다’라고 한 타고르의 시구가 생각된다.

나는 그 때 영구히 위로받지 못할 한숨을 쉬며 혼자 잠이 들었었다.









Auteur : Lim No-wol (de son vrai nom Lim Jang-hwa, dates de naissance et de décès inconnues).

- Débuts littéraires : en 1920 avec la publication de sa nouvelle « Dame aux camélias ».