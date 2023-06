L'évolution des tendances de la mode en Corée du Nord

ⓒ KBS News

Les graves difficultés économiques des années 1990 ont modifié la société nord-coréenne dans son ensemble. L’abandon du système de rationnement a entraîné l'apparition du marché privé dans tout le pays, et grâce à celui-ci, les nord-Coréens ont découvert les modes étrangères. Certains ont même pu s’enrichir, et l’émergence d’un nouveau type de clients a donné naissance aux fabricants de vêtements. À mesure que le système de rationnement s'est effondré, des tenues conformes au goût de chacun ont alors commencé à être confectionnées, et non plus uniquement celles exigées par les autorités. Les nord-Coréens se sont ainsi mis à choisir et à acheter eux-mêmes les vêtements qu'ils voulaient porter, ce qui n’était pas le cas avant.





« Lorsque j'ai quitté le Nord, le système de rationnement avait disparu et l'État ne fournissait plus de vêtements aux citoyens qui achetaient ceux de leur choix au marché. À cette époque, les marchandises chinoises affluaient dans le pays et de nombreux nord-Coréens ont adopté les styles de mode chinois », se souvient Kim Young-hee, directrice du département des relations publiques de la Fondation Korea Hana.





L’épouse du dirigeant actuel Kim Jong-un, Ri Sol-ju, a également joué un rôle non négligeable dans le renouvellement de la mode en Corée du Nord. En 2015, le Quotidien du peuple chinois, organe officiel du Parti communiste chinois, a rapporté sur son site web que les talons hauts et les mini-jupes étaient à la mode dans la classe moyenne de Pyongyang. Selon le journal, les femmes nord-coréennes ont commencé à imiter le style de Ri après l'avoir vue avec son mari dans ses activités publiques.