MSF en Corée : « nous apportons des soins aux populations dans le besoin »

Depuis le mois d’avril, le Soudan est déchiré par la guerre civile. Sur place, l’organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF) apporte une assistance médicale aux victimes du conflit. Cette semaine, nous nous rendons dans les bureaux de Médecins sans frontières à Séoul pour y faire la rencontre de son directeur, Thierry Coppens et de Jeong Sang-hoon, médecin coréen de retour du Soudan.





©MSF en Corée

Dans un premier temps, Thierry Coppens nous raconte le travail de MSF en Corée et dans le monde. « En Corée, nous recrutons des médecins et nous faisons de la communication sur nos activités pour lever des fonds et les financer ». 98 % des ressources de MSF viennent de dons privés. L’organisation est présente dans près de 70 pays à travers le monde. « On a quatre zones de travail. Ce sont les réponses aux épidémies, les réponses aux conflits, les problématiques d'exclusion, de santé et l'accès aux soins de santé de manière générale. Notre objectif premier, est d'apporter des soins qualitatifs médicaux à des communautés qui en sont privées », explique Thierry Coppens.





©MSF en Corée

Le docteur Jeong Sang-hoon, aussi appelé docteur Luke, travaille avec MSF depuis 2011. Diplômé de médecine à l'université nationale de Séoul, il souhaitait donner du sens à sa vie. « Je me demandais tout le temps "Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que je vais laisser après moi ?". Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai pensé que je pouvais trouver la réponse à MSF. Avant, je me concentrais seulement sur moi, j'ai changé mes priorités, de moi, vers les autres. Donner aux autres et notamment les personnes dans le besoin », raconte-t-il. Le docteur Jeong a travaillé au Soudan pendant six mois avant de revenir juste avant le conflit.





©MSF en Corée

Enfin, Thierry Coppens nous a parlé du travail de MSF au Soudan durant le conflit. « Au Soudan, nous faisons de l'accès aux soins des blessés de guerre dans certains états, des soins maternels, l'accès à la santé primaire, la distribution d'eau, la distribution de nourriture. Donc, il y a quand même une présence qui essaie d'être la plus importante possible. Mais, avec des problématiques d'accès qui sont liées avec un pays à un pays en guerre. L'impartialité des soins que l'on délivre aux patients se fait peu importe le genre, peu importe l'affiliation politique, religieuse et autre. »