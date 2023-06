Nmixx sort un nouveau single le mois prochain

ⓒ JYP Entertainment

Nmixx reviendra avec un troisième single, « A Midsummer Nmixx's Dream », le 11 juillet. Cette annonce a été faite mardi sur les réseaux sociaux par l'agence du groupe féminin, JYP Entertainment.





Pour rappel, le sextuor a sorti son premier EP, intitulé « expérgo », en mars. « A Midsummer Nmixx's Dream » sera, pour sa part, le premier projet estival du groupe depuis ses débuts en février 2022.





Par ailleurs, Nmixx a organisé en mai une tournée aux Etats-Unis, « Nice to Mixx You ». Les six jeunes filles ont notamment donné des concerts à Los Angeles, à Houston ou encore à Atlanta.