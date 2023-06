Retour aux affaires pour NewJeans avec un nouveau mini-album

ⓒ ADOR

NewJeans va signer son retour après six mois d’absence. Le groupe féminin va dévoiler, le 21 juillet, son deuxième mini-album intitulé « Get Up ».





D’après l’annonce faite lundi par son agence, ADOR, le quintuor offrira à ses fans un avant-goût. En effet, deux titres, « New Jeans » et « Super Shy », seront dévoilés dès le 7 juillet. Le nouveau projet contiendra au total six morceaux.





Rappelons que NewJeans a fait sensation en août 2022 lorsque les trois chansons principales de son premier EP, « Attention », « Hype Boy » et « Cookie », se sont imposées dans les classements nationaux. Et en janvier, le girls band a sorti un single, composé de « Ditto » et « OMG », qui a fait fureur tout au long du premier trimestre.