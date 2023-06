ATEEZ se produira en concert en juillet en Arabie saoudite

ⓒ YONHAP News

ATEEZ va organiser un concert en Arabie saoudite. Le spectacle aura lieu le 20 juillet au Jeddah Superdome, le plus grand dôme équipé d’un toit continu au monde, qui peut accueillir jusqu’à 35 000 spectateurs.





Il s’agit du premier concert tenu en solo dans ce pays du Moyen-Orient par le boys band ayant débuté en octobre 2018 sous le label KQ Entertainment. Pour rappel, Super Junior, BTS et Blackpink s’y sont déjà produits en concert.





Depuis 2022, ATEEZ a organisé deux tournées mondiales : THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END et THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL. Après avoir rencontré près de 430 000 spectateurs en Asie, en Amérique et en Europe durant un an et deux mois, le groupe a publié le 16 juin son 9e mini-album « THE WORLD EP.2 : OUTLAW ».