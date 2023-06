NCT Dream va dévoiler son 3e opus officiel en juillet

ⓒ SM Entertainment

Composé de sept membres, NCT Dream fera son retour le mois prochain avec son 3e opus officiel. Le 3e sous-groupe du boys band NCT du label SM Entertainment a récemment organisé du 1er au 3 juin son rappel « THE DREAM SHOW2 : In YOUR DREAM ».





Toutes les places de son spectacle ont été vendues et le groupe a ainsi mobilisé 60 000 spectateurs pendant trois jours. Le concert du dernier jour a été d’autant plus spécial que Hae-chan a célébré son anniversaire sur scène en présence des fans. De leur côté, tous les membres de NCT regroupant NCT 127, NCT Dream et Way V seront réunis le 26 août à Incheon pour leur premier concert collectif de l’année.