Kang Daniel termine sa tournée mondiale à Séoul

Date : les 1er et 2 juillet

Lieu : Hwajeong Tiger Dome à Séoul





Le gagnant du fameux télécrochet « Produce 101 » va monter sur scène à Séoul. Kang Daniel va se produire en concert les 1er et 2 juillet au Hwajeong Tiger Dome sous le titre « KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE IN SEOUL ENCORE ».

Ces 12 derniers mois, le musicien a parcouru 20 villes du monde entier dont Paris, Londres, Berlin, New York ou encore Chicago dans le cadre de « FIRST PARADE ». Il s’agit de sa toute première tournée mondiale depuis ses débuts en juillet 2019 en tant que soliste. Kang Daniel a récemment publié son 4e mini-album « REALIEZ » en deux versions pour le plus grand bonheur de DANITY, sa communauté de fans.