Ballet contemporain : « Les Misérables »

La compagnie de danse « Dance Theater Shahar » présente son nouveau répertoire « Les Misérables » entre le 13 et le 16 juillet au Théâtre CJ Towol du Seoul Art Center, situé dans le sud de la capitale.





Il s’agit du premier ballet basé sur l’histoire du célèbre roman éponyme de Victor Hugo. La fondatrice de la compagnie, Ji Woo-young, l’a chorégraphié.





Créée en 2003, la Dance Theater Shahar regroupe de jeunes artistes issus de différents genres, tels que le ballet, la danse moderne, la pantomime et le théâtre. La troupe a présenté 17 répertoires inspirés de grands classiques littéraires, de comédies musicales et même de ballets, tels que « Casse-noisette », « The Sound of Music », « Emporté par le vent », « Roméo et Juliette » ou encore « La passion selon Saint Matthieu ».





Date : du 13 au 16 juillet

Lieu : Théâtre CJ Towel du Seoul Art Center