Le marché de nuit du fleuve Han

ⓒ Elody Stanislas

Alors que l’été s’installe et les nuits sont plus longues en Corée du Sud, les activités accessibles se font plus nombreuses à Séoul. Ainsi, dès le mois de juin, sur une des rives du fleuve Han, s’installe un marché de nuit.Ici, la « street food » est au rendez-vous grâce à ces vendeurs ambulants et leurs camions aux couleurs flamboyantes qui attirent les passants, sans compter les employés aux fourneaux qui crient, chantent et parfois dansent pour ambiancer leurs ventes. D’ailleurs pas de panique car le liquide comme les cartes bancaires sont acceptés ainsi que les virements bancaires.Tout au long de la rive vous retrouverez aussi diverses installations destinées aux citadins. Des fauteuils, des poufs colorés. Ceux qui n'ont pas eu la chance de trouver une place peuvent se procurer des tapis de sol pour deux euros, souvent vendus sur place. Les plus prévenants viennent équipés et il n’est pas rare de voir des gens tirer des petits chariots chargés de tabourets, de couvertures, de tapis et bien sûr, de victuailles.Profitez également de la musique en fond pour vous balader entre les petits tipis oranges. Et si vous n’êtes pas d’humeur à marcher, rapprochez-vous du pont Banpo pour admirer les jets d’eau colorés danser et virevolter dans les airs...