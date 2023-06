Ma Dong-seok : super héros ?

ⓒBigpunch Entertainment.



L'acteur Ma Dong-seok est devenu le premier super-héros du cinéma de Corée du Sud. Et ceci, non seulement à cause de ses personnages de fiction mais pour le fait qu'il est l'actuel cheval de bataille des monopoles et de leur blockbusters pour attirer du public en salle. Ses succès avec les franchises des Marvel et des « Roundup » le prouvent. Au point que son personnage est nommé d'un acronyme de son nom : Ma Seok-do. L'acteur de 52 ans et récemment marié a pourtant mis un certain temps avant de percer dans sa carrière.Ma Dong-seok est aussi connu sous le nom de Don Lee notamment aux Etats-Unis. Son vrai nom est Lee Dong-seok. Né à Séoul en 1971, il a suivi sa famille aux USA en 1989. Là, il a fait des études de sport à l'université Colombus avant de devenir entraîneur professionnel d'artistes martiaux. Du coup, Ma a la double nationalité américaine et coréenne. De retour en Corée du Sud pour jouer de petits rôles, il a continué à s'investir dans le catch en devenant, en 2018, président de la fédération coréenne.Le choix d'une carrière au cinéma n'était pas évident pour le catcheur. De 2005 à 2010, il est cantonné à de petits rôles de gros bras sans envergure tout comme les films où il apparaît. Citons le désastreux « Heaven's Soldiers » ou encore le très passable « Midnight FM ». De cette période seuls « The Good the Bad and The Weird » de Kim Jee-woon et « The Unjust » ont laissé une trace dans la carrière de l'acteur.En 2011, Ma Dong-seok obtient enfin des rôles avec un peu plus d'envergure même s'il reste dans les seconds couteaux. On le voit dans le thriller « Pained ». En 2012, il commence à être très demandé toujours pour jouer les gros bras. Citons « Nameless Gangster » et l'excellent « Doomsday Book ». L'année suivante, Ma Dong-seok se rapproche des premiers rôles avec « Azooma» et l'excellent film d'anticipation « The Flu ».C'est la période où il perce à la télévision dans la série « Bad Guys » pour OCN. Il y interprète un chef de gang implacable qui dirige tous les trafics depuis sa cellule de prison. Pour cette même chaîne, il rempilera dans « Squad 38 » dans un rôle de flic au service des taxes. Son personnage bourru à cause de sa carrure, évolue du gangster balourd au Monsieur muscle au grand coeur.Le grand bond en avant de Ma Dong-seok survient en 2016 avec l'énorme succès de « Train to Busan ». L'acteur fait merveille en massacreur de zombies. Il est aussi dans la scène la plus emblématique et la plus irréaliste du film au comique caché, quand il vient à ramper sur les portes-bagages du train avec ses 90 kilos. En jeune père éploré pour sa femme enceinte dévorée par les zombies, l'acteur devient le symbole du parfait mari pour des millions de midinettes sud-coréennes.Dès lors, Ma est souvent aux premiers rôles même si on lui accole un beau gosse pour équilibrer le casting. Ce sera le cas pour « Derailed », « The Outlaws » ou « The Bros ». Ce dernier film marque une nouvelle orientation pour son personnage : il peaufine son côté comique et romantique. Pourtant il continue à aligner des films où il joue les gangsters invincibles comme dans « Unstoppable » en 2018 ou encore « The Gangster, the Cop, the Devil » l’année suivante. Seul le film « Start-up » sorti en pleine épidémie de COVID-19, tente de lui donner une aura plus comique et sympathique. Notons que le succès de ses films n'est pas flagrant au box office et reste moins que modeste au niveau critique.C'est en 2021 que l'acteur devient un super héros dans la franchise des Marvels. Pour la réalisatrice Chloé Zhao et Walt Disney dans « Eternals », il redevient Don Lee pour le rôle de Gilgamesh. Le plus balaise des éternels, gardien de la belle Thena (alias Angelina Jolie), se sert de ses compétences en arts martiaux même s'il finit par se faire liquider par le déviant Kro. L'acteur déclare qu'il veut être un modèle pour la jeunesse sud-coréenne en tant que premier super héros national. L'année suivante, fort de son aura de super héros, Ma développe son personnage de flic dans « The Roundup ».Son personnage est capable d'extrême violence souvent irréaliste comme celle des super héros. Il ajoute une pincée d'humour avec des phrases à la limite de la vulgarité qui deviennent des slogans pour des millions d'adolescents du pays. Avec des modèles comme Vince Diesel ou Sylvester Stallone, il entretient de plus en plus la confusion entre son personnage de fiction et ce qu'il est lui-même en tant qu'acteur.Au total, cinq « Roundup » sont prévus, devenant la seule franchise nationale de blockbusters. L'acteur semble bien parti pour continuer sur cette lancée vu que sa seule tentative dans la comédie avec « Plastic Man » en 2022 s'est soldée par un cuisant échec.