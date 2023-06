Excursion d'un jour à Pyongyang

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord limite les déplacements de ses résidents en exigeant de ceux-ci qu’ils obtiennent un certificat de voyage lorsqu'ils souhaitent se rendre dans d'autres régions. Il est donc assez inhabituel pour ce régime réglementariste de promouvoir ce type d’excursions à Pyongyang. Certains analystes affirment que ces voyages d'un jour s'adressent en réalité à la nouvelle classe de riches nord-coréens résidant dans les provinces, bien que le programme ait été conçu pour les citoyens de Pyongyang.Parmi les différents sites proposés dans le circuit, un premier arrêt est prévu au mont Ryongak.« Les habitants de Pyongyang ont l’habitude de s’y rendre pour admirer les premières fleurs du printemps. Le nom de la montagne vient de sa forme semblable à celle d’un dragon prêt à s'envoler. Elle abrite notamment l'école confucéenne Ryonggok et des vestiges historiques comme le temple Pobun. On raconte que le fondateur du régime, Kim Il-sung, escaladait la montagne avec ses camarades de classe lorsqu'il fréquentait l'école Changdok. C'est sans doute pour cette raison qu'il a demandé aux autorités de transformer le lieu en zone de loisirs », explique Kang Mi-jin, directrice générale de NK Investment Development.Bien que les projets touristiques aient été menés avec ambition et enthousiasme ces dernières années, la pandémie a mis un coup d'arrêt brutal à l’industrie du voyage, que le pays s’efforce de relancer et de faire prospérer, grâce notamment aux excursions d’une journée à Pyongyang.