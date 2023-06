Suga de BTS clôture avec succès sa première tournée mondiale en solitaire

ⓒ Big Hit Music

Suga de BTS a terminé avec panache sa première tournée mondiale en solo, intitulée « D-Day ». Il l’a clôturée avec un concert au Jamsil Indoor Gymnasium de Séoul.





Au total, l’artiste âgé de 30 ans, aura rencontré près de 300 000 fans, dont 15 000 lors des deux dernières représentations dans la capitale sud-coréenne le week-end dernier. Trois membres des Bangtan Boys, Jungkook, Jimin et V, étaient également présent lors de ce final.





Pour rappel, Suga a entamé sa première tournée mondiale en avril dernier à l'UBS Arena à Belmont, dans l'Etat de New York aux Etats-Unis. Puis, il l’a poursuivie à Newark, Rosemont, Los Angeles et Oakland jusqu'au 17 mai. Il a ensuite visité l’Indonésie, le Japon, la Thaïlande et Singapour.





Lors de l’ultime représentation à Séoul, le rappeur-danseur-compositeur a été chaudement acclamé après avoir annoncé trois concerts de rappel, prévus dans le même stade de Jamsil les 4, 5 et 6 août prochains.