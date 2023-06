Billboard 200 : Ateez atteint un nouveau sommet avec « The World Ep. 2 : Outlaw »

ⓒ YONHAP News

Le dernier mini-album d’Ateez, « The World Ep. 2 : Outlaw », s'est hissé à la deuxième place du Billboard 200.





Selon l’annonce faite dimanche par le magazine américain Billboard, le groupe masculin de k-pop a enregistré, depuis la sortie de son EP le 16 juin, 105 500 unités d'album équivalentes aux Etats-Unis, dont 101 000 ventes d'albums. Il s'agit du projet le mieux classé à ce jour et de la troisième entrée dans le top 10 dans la carrière du boys band, composé de huit membres.





Ateez a déjà atteint le top 10 avec « Spin Off : From the Witness », qui s’est hissé à la 7e place en janvier dernier, et « The World Ep. 1 : Movement », qui est monté sur la troisième marche du podium en 2022.