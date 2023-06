Carla Dehent-Oberlander, l'amour des animaux comme vocation

Cette semaine nous vous proposons un entretien avec Carla Dehent-Oberlander. En début d'année elle est venue en Corée du Sud pour faire un stage dans une clinique vétérinaire locale, un choix pour le moins atypique. Ici, les cliniques vétérinaires deviennent de plus en plus spécialisées : il existe de nombreuses cliniques ophtalmiques, psychologiques et dentaires pour nos amis les bêtes.





© Carla Dehent-Oberlandern

Notre invitée revient sur ses démarches pour obtenir son précieux stage et sur ce qu'elle a pu expérimenter en matière de soins aux animaux. Elle partage notamment son point de vue sur les différences entre les cliniques vétérinaires européennes et sud-coréennes.





Carla nous fait part de ses impressions sur le pays du Matin clair, et vous allez le voir, elle a de bons arguments pour vous faire aimer encore plus la Corée du Sud.





D'ailleurs une des particularités ici, saviez-vous que la Corée du Sud a le taux de natalité le plus bas au monde mais l'instinct de materner ne s'efface pas si facilement, et par conséquent, les chiens ou chats sont devenus les nouveaux enfants par procuration de beaucoup de sud-Coréens. On peut souvent voir des chiens de petites tailles, baladés dans des poussettes et habillés comme de petits poupons. Carla nous a donné son opinion sur cet anthropomorphisme contemporain.





