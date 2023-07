« Dark Blood », 4e mini-album d’ENHYPEN

ENHYPEN a publié le 22 mai dernier son 4e mini-album « Dark Blood » composé de six morceaux. Ce dernier s’est écoulé à plus de 1,3 million d’exemplaires en une semaine, dépassant ainsi le record établi avec son précédent disque « Manifesto: Day 1 », vendu à plus de 1,2 million d’unités.





Le septuor ayant débuté en novembre 2020 à l’issue du télécrochet « I-LAND » compte déjà trois albums à avoir atteint le million de ventes. Son dernier disque s’est écoulé à plus de 165 000 exemplaires en une semaine au Japon et y a dominé le classement hebdomadaire Oricon.





« Dark Bood » a également pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 30 pays dont la France et le Mexique. ENHYPEN va donner le coup d’envoi à sa nouvelle tournée mondiale baptisée « FATE » les 29 et 30 juillet à Séoul.