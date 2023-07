Ji-hyo de TWICE lancera sa carrière solo en août

Selon JYP Entertainment, Ji-hyo, leader de TWICE, va lancer le mois prochain sa carrière en solitaire. Elle deviendra ainsi la deuxième membre du groupe ayant débuté en octobre 2015 avec « OOA-AHH », après Na-yeon.





Pour rappel, cette dernière a publié en tant que soliste en juin 2022 « IM NAYEON », son premier disque, représenté par « POP ! », dont le clip vidéo a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube. De son côté, TWICE, ayant donné le 15 avril le coup d’envoi de sa cinquième tournée mondiale au KSPO DOME à Séoul, s’est produit les 2 et 3 mai en Australie. Le groupe s’est ensuite envolé pour le Japon pour monter sur scène les 13 et 14 mai à Osaka puis les 20 et 21 du même mois à Tokyo.