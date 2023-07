Le KCON version géante aura lieu à Los Angeles

Le KCON est un rendez-vous incontournable qui contribue au rayonnement culturel du pays du Matin clair dans le monde. Selon son organisateur CJ ENM, le KCON LA 2023 se tiendra du 18 au 20 août au Crypto.com Arena et au LA Convention Center aux Etats-Unis.





Durant trois jours, le KCON d’une plus grande ampleur, proposant pour la première fois trois spectacles, réunira plusieurs artistes et groupes d’idoles sud-coréens. Samsung y participera en tant que partenaire privilégié afin de faire du KCON LA une expérience inoubliable pour les passionnés de la culture populaire sud-coréenne.





Lancé en 2012, le KCON tenu en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine a fait déplacer jusqu’à présent près 1,5 million de spectateurs. L’édition 2023 au Japon tenue en mai, à laquelle ont participé entre autres STAYC, Le Sserafim, ITZY et ENHYPEN, s’est déroulée devant plus de 123 000 personnes.