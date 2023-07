Date : le 16 juillet

Lieu : SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul





Le label RBW va réuir tous ses artistes sur scène. Intitulé « Over the Rainbow », son premier concert collectif se déroulera le 16 juillet au SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul.





Plusieurs groupes comme Mamamoo, ONEUS, Purple Kiss et Kara y prendront part. Ils vont partager la scène avec les artistes appartenant au label WM comme B1A4, Oh My Girl et ONF, entre autres, pour le plus grand bonheur des mélomanes.