Seventeen se produira en concert à Séoul

Date : les 21 et 22 juillet

Lieu : Sky Dome à Séoul





Seventeen donnera un concert les 21 et 22 juillet au Sky Dome à Séoul. C’est ce qu’a confirmé son agence Pledis Entertainment en postant une affiche sur ses réseaux sociaux officiels. Sur le poster de son concert baptisé « Seventeen Tour Follow To Seoul », on voit les 13 membres regarder tous dans la même direction en affichant un joli sourire.





Pour rappel, son dernier concert dans la capitale sud-coréenne a été organisé il y a plus d’un an dans le cadre de sa troisième tournée mondiale « Seventeen World Tour ‘Be The Sun’ ». Le boys band a récemment retrouvé ses fans au Japon en tenant les 27 et 28 mai « Seventeen 2023 Japan Fanmeeting ‘LOVE’ » au Tokyo Dome.