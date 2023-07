Chine : baisse remarquable de la criminalité liée aux drogues

ⓒ Getty Images Bank

La Chine connaît une baisse significative de la criminalité liée aux drogues, soit son niveau le plus bas en une décennie. D’après un récent compte rendu du ministère chinois de la Sécurité publique, le nombre de cas a chuté à 35 000 l'année dernière, atteignant une baisse de près de 80 % par rapport à 2015.



Cette diminution peut être attribuée à la fermeture des frontières entre la Chine et la Corée du Nord due à la pandémie de COVID-19. En effet, la drogue nord-coréenne, communément appelée « drogue de glace », était massivement introduite dans l’empire du Milieu via les régions frontalières, telles que la province du Liaoning.



En 2022, les autorités ont procédé à l'arrestation de 53 000 personnes pour des infractions et 22 tonnes de stupéfiants ont été saisies. Cela représente respectivement une baisse de 24 et 19 % par rapport à l'année précédente.