Fonte des glaciers de l'Himalaya : jusqu'à 80 % de perte de volume d'ici 2100

Le plus haut sommet du monde, l'Himalaya, pourrait perdre 75 % de son volume d'ici la fin du siècle. Selon un récent rapport du Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), la fonte des glaciers du sommet, qui abrite l'Everest et le K2, s'accélère à un rythme sans précédent.



En cas d'augmentation de la température de quatre degrés par rapport à l'ère préindustrielle, jusqu'à 80 % des glaciers de l'est du sommet, y compris ceux du Népal et du Bhoutan, pourraient disparaître complètement.



Les chercheurs soulignent que cette fonte glaciaire aura un impact dévastateur sur les bassins versants de 12 rivières de la région, notamment le Gange et le Mékong. Plus de 1,6 milliard d’habitants seront directement touchés par ces conséquences catastrophiques.