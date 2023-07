Transcription en hangeul ancien : soutien matériel de la Corée du Sud à la minorité Cia-Cia en Indonésie

ⓒ Getty Images Bank

L'ambassade de Corée du Sud en Indonésie et l'agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (Kotra) ont fourni des dispositifs adaptés à la minorité ethnique Cia-Cia pour faciliter la création de documents.



En août 2009, le maire de la ville de Baubau avait adopté l'alphabet coréen, le hangeul, comme outil de transcription pour le peuple de l'île de Buton. Cependant, la représentation des sons uniques de leur langue avec le hangeul moderne s'avérait difficile, rendant problématique la rédaction numérique.



Mercredi dernier, la société informatique Arasoft a ainsi offert un logiciel utilisant l'ancien hangeul, et la filiale indonésienne de la banque KB a fait don de 60 ordinateurs portables à l'école de langue de la région.