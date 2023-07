Le magicien Choi Hyun-woo fête les 27 ans de ses début

Le célèbre magicien sud-coréen Choi Hyun-woo présente, les 8 et 9 juillet, son spectacle baptisé « The Brain » au Grand Théâtre de Namhan Sanseong Art Hall, situé dans la ville de Gwangju dans la province de Gyeonggi.





« Charming Choi », c’est son nom de scène, a préparé cet événement pour fêter les 27 ans de ses débuts. Il présentera une série de tours de magie durant lesquels les sens et la perception des spectateurs seront chamboulés via des facteurs psychologiques et scientifiques.





Convaincu qu’« un magicien peut lire les pensées des autres », l’artiste a toujours eu un grand succès auprès du public proposant, à chaque fois, un thème innovant.





Date : les 8 et 9 juillet

Lieu : Grand Théâtre de Namhan Sanseong Art Hall à Gwangju dans la province de Gyeonggi