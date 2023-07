Les accrocs de pains

Comme dans beaucoup de pays, chaque région du pays du Matin clair a ses spécialités. Celles-ci ne s'arrêtent pas uniquement à la cuisine locale, mais s’étendent aux cafés et boulangeries que l'on retrouve éparpillés dans tout le territoire. Il est à noter d'ailleurs que visiter ces établissements est un passe-temps pour beaucoup. C'est qu'il y a tous les styles et les décors pour vous attirer sur les lieux et vous offrir un moment de détente.





ⓒ Elody Stanislas

A Paju dans la région de Gyeonggi, par exemple, découvrez la baguette aux poireaux et à la mozzarella ! Nous ne vous en disons pas plus, car vous visiterez la Corée du Sud en écoutant notre « Carte postale » de la semaine présentée par une « pang sooni ».





ⓒ Elody Stanislas

Les « pang sooni » sont ces accros au gluten qui parcourent le territoire à la recherche de perles rares ou de produits réputés. Il peut s’agir de sucré comme de salé...