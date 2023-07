Les mesures prises par la Corée du Nord pour lutter contre le faible taux de natalité

À partir des années 1970, le Nord a recommandé aux gens de se marier tard et a mis en œuvre une politique de contrôle des naissances afin de mieux utiliser sa main-d'œuvre féminine. Le pays conseillait donc à la population d'avoir moins d'enfants, lui apprenait à éviter les grossesses et autorisait les avortements.





La baisse des naissances a, semble-t-il, été progressive en Corée du Nord. Les analystes estiment que les difficultés économiques du pays dans les années 1990 ont également entraîné une décroissance démographique.





« L’abandon du système de rationnement a eu un impact sur la dynamique démographique du pays. Auparavant, l'État fournissait de la nourriture et d'autres produits aux citoyens, et ce quel que soit le nombre de membres de leur famille. Lorsque ce système a cessé de fonctionner, les gens ont dû se débrouiller par eux-mêmes. Et parmi ceux dont le revenu était insuffisant, beaucoup ont choisi de ne pas avoir d'enfants », explique Kim Young-hee, directrice du département des relations publiques de la Fondation Korea Hana.





La baisse de la population due au faible taux de natalité affecte non seulement l'armée du pays, mais aussi l’offre de main-d’œuvre. Les analystes estiment qu'une pénurie de main-d'œuvre en Corée du Nord aurait un sérieux impact sur la croissance nationale, car le pays dispose d'un avantage comparatif dans les industries à forte intensité de main-d'œuvre.