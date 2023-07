Le clip de la première chanson de Blackpink, « Boombayah », a franchi les 1,6 milliard de vues sur YouTube.





Selon l’annonce faite mardi par l’agence du groupe féminin, YG Entertainment, la vidéo a franchi ce cap six ans et 11 mois après que le quatuor a lancé son premier mini-album, « Square One », en août 2016.





« Boombayah » est l'une des deux chansons de l’EP avec « Whistle ».





Depuis ce nouvel exploit, Blackpink comptabilise trois morceaux à plus de 1,6 milliard de vues. Les deux autres sont « Ddu-Du Ddu-Du » et « Kill This Love ».