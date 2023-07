KBS : Rowoon et Cho Yi-hyun joueront dans la nouvelle série historique « The Wedding Battle »

Le jeune acteur Rowoon, ancien membre du groupe de k-pop SF9, et l’actrice Cho Yi-hyun, joueront ensemble dans la nouvelle série historique de la KBS, « The Wedding Battle ». Le drama raconte l’histoire d’un gendre du roi et d’une veuve qui réunissent leurs efforts pour marier des vieux garçons et des vieilles filles.





Rowoon interprète le rôle de ce beau-fils, du nom de Shim Jeong-woo, doté d’une telle intelligence qu’il réussit à être premier au concours de hauts fonctionnaires. Mais pas de chance. Il a perdu son épouse, une princesse, au cours de sa cérémonie de mariage. Du coup, il est condamné à vivre veuf et sans poste à la Cour, car le remariage et la nomination à des postes clés étaient interdits aux époux des princesses au royaume de Joseon.





De son côté, Cho Yi-hyun, jouera le rôle d’une veuve issue d’une famille aristocrate, mais qui arrange, en cachette, des mariages, sous le pseudonyme « Yeojudeak ».