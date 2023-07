C’est beau, le présent (1) 불난 데 부채질 한다

Dialogue

혜영: 그걸 정신승리라고 하는 거예요.

형님은 아셨어요? 윤재 현재가 저렇게 결혼도 못하구 속썩일지.

Hye-yeong : C’est ce qu’on appelle « la victoire de l’esprit ».

Tu avais prévu que Yun-jae et Hyeon-jae ne pourraient pas se marier et te prendraient la tête comme ça ?

경애 : 그게 무슨 속썩이는 거야.

나 아무렇지도 않아.

결혼은 맘만 먹으면 하는 거야.

우리 애들이 눈이 높아서 그래!

Gyeong-ae : Pourquoi tu dis qu’ils me prennent la tête ? Ce n’est pas ça.

Ça ne me fait rien.

Pour se marier, on n’a qu’à décider de le faire.

C’est parce que mes enfants ont des exigences élevées, c'est tout !

혜영: 남자고 여자고 때 놓치면 힘들어요.

내가 아는 집은 아들이 육십까지 장가를 못 가서 구십 된 엄마가 환갑잔치 해주게 생겼어요.

Hye-yeong : Que ce soit un homme ou une femme, si l’on manque le moment opportun, il devient difficile de se marier.

Dans une famille que je connais, le fils n'a pas pu se marier jusqu'à ses soixante ans. Alors, sa mère âgée de quatre-vingt-dix ans sera peut-être obligée de lui organiser une fête d’anniversaire pour ses soixante ans.

경애: 생각) 불난 데 부채질 잘 한다 !

Gyeong-ae : (pensée) Tu jettes bien de l’huile sur le feu !

L’expression de la semaine

Cette expression s’emploie lorsqu’il arrive quelque chose de désagréable à quelqu’un, pour exprimer au sens figuré le fait d’aggraver cette situation ou d’attiser encore plus la colère de cette personne.

Exemples

① 가: 너 머리 스타일이 바뀌었네. 예전 머리가 더 예뻤는데.

나: 불난 데 부채질하는구나. 나도 이 머리가 마음에 안 든단 말이야.

A : Tu as changé de coiffure. Mais, à mon avis, ta coiffure précédente était plus belle.

B : Tu jettes de l’huile sur le feu. Ça ne me plaît pas non plus.





② 가: 이번에도 운전면허 못 받았어?

나: 안 그래도 속상하니까 불난 데 부채질하지 마.

A : Tu n’as toujours pas réussi à obtenir ton permis de conduire cette fois-ci ?

B : Ne jettes pas d’huile sur le feu. Ça me rend déjà assez contrarié.