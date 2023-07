ITZY reviendra le 31 juillet avec un nouveau disque baptisé « KILL MY DOUBT » composé de six morceaux dont le titre phare « CAKE ». En plus du clip vidéo de ce dernier, deux autres MV sont prévus pour le plus grand bonheur des passionnés de la k-pop : « BET ON ME » et « None of My Business ».





A noter que « CAKE » est signé par Black Eyed Pilseung qui a donné naissance à plusieurs hits de TWICE comme « OOH-AHH », « Cheer Up », « TT » et « LIKEY ». Cette rencontre entre le groupe du label JYP Entertainment et le producteur de renom attirera sûrement l’attention des mélomanes.