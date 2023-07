Selon FCENM, ILY:1 dévoilera fin juillet un nouveau projet musical, six mois après la publication de son 1er mini-album « A Dream Of ILY:1 ». Pour rappel, son titre phare « Twinkle Twinkle » a même réussi à intégrer le top 10 du World Digital Song Sales publié par le magazine américain Billboard.





Le sextuor a rencontré son public japonais en participant au KCON 2023 et au Dream Concert tenus respectivement en mai et en juin dans l’archipel. Le groupe féminin composé de six jeunes filles a fait ses débuts en avril 2022 avec son premier single « Love in Bloom ».