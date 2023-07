Suho d’Exo revient sur le petit écran

Suho est de retour, mais non pas en tant que chanteur mais comme acteur. Le leader du puissant boys band EXO retrouvera les téléspectateurs avec « Behind Your Touch », un nouveau drama qui sera diffusé tous les week-ends à partir du 12 août sur la chaîne JTBC.





Il y incarnera le personnage de Sunwoo, un beau garçon plein de charme qui attire l’attention de tout le village dès son arrivée. Il donnera la réplique à l’actrice Han Ji-min qui interprétera une vétérinaire bienveillante qui s’occupe des chats abandonnés.





L’artiste de son vrai nom Kim Jun-myeon a déjà joué dans différentes séries télévisées dont « Rich Man » en 2018 et « How Are U Bread » en 2020. De son côté, EXO auquel il appartient, célèbre cette année le 11e anniversaire de ses débuts et fera son grand retour au complet le 10 juillet.