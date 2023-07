Date : les 15 et 16 juillet

Lieu : KINTEX à Ilsan





L’édition 2023 du Have A Nice Trip 2023 se tiendra les 15 et 16 juillet au KINTEX à Ilsan, dans la province de Gyeonggi. Durant deux jours, plusieurs musiciens de différentes nationalités vont monter sur scène comme Ty Dolla Sign, Pearl & The Oysters et Awesome City Club.

Ces artistes vont partager la scène avec des groupes sud-coréens comme Soran, Lucy et Surl. Le public pourra également retrouver Zior Park et Young K de DAY6. Comme le nom du festival le laisse entendre, les spectateurs pourront se plonger dans la musique tout en ayant l’impression de voyager avec les artistes.