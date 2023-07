Incheon accueille le 15 juillet le Waterbomb festival

Date : le 15 juillet

Lieu : parc de Songdo à Incheon





Le fameux Waterbomb festival est de retour pour la plus grande joie des festivaliers. Lancé le 23 juin à Séoul, cet événement incontournable en cette saison estivale se tiendra le 15 juillet au parc de Songdo à Incheon.





Le public va accueillir de célèbres musiciens de rap et de hip-hop comme Jay Park, Locco, Gray et Big Naughty. Ils vont partager la scène avec des solistes féminins de grand talent comme Jessi, Chung-ha et BIBI, toutes connues pour leurs performances époustouflantes sur scène.





Pour rappel, le Waterbomb Festival est un festival de musique durant lequel une bataille d'eau géante est organisée. Les participants sont arrosés par des jets d'eau. Armés d’un pistolet à eau, les festivaliers peuvent s’amuser tout en profitant du concert.