« Attention à la vitre » de Lee Eun-sun

Le bus est arrivé devant l’hôtel situé sur une colline. Le portier en smoking s’est incliné pour accueillir les clients.





Les laveurs de vitres suspendus dans le vide ont été remontés vers le haut. Ils n’avaient pas pu nettoyer les carcasses d’oiseaux éparpillées par-ci par-là. Juste avant que les touristes ne descendent du bus, le nettoyeur et le portier ont ramassé à mains nues les oiseaux aux têtes et aux corps écrasés.





Quelque chose a commencé à bouger sous la surface du lac. Les vagues se brisaient doucement, reflétant les rayons du soleil.





- Extrait de l’émission









Des rumeurs circulaient entre les touristes sur un monstre mouillé quittant le lac et parcourant la montagne tard dans la nuit. Au début, il sortait de l’eau juste pour prouver ces bruits, mais ce jeu a vite perdu tout l’intérêt. Cela ne signifiait cependant pas que la vie du lac était fastidieuse. Les laveurs de vitres suspendus à des cordes montaient et descendaient de temps en temps, comme pour lui dire bonjour.





Ces gens faisaient partie des fenêtres. Ils ignoraient ce qui se passait de l’autre côté des vitres et se concentraient au nettoyage des taches à l’extérieur comme si c’était la mission la plus importante au monde. Certains clients se plaignaient lorsque les cordistes regardaient leurs propres visages reflétés sur la baie vitrée, mais il suffisait pour eux de remonter vers le haut.





관광객들 사이에서는 깊은 밤마다 온몸이 물에 젖은 괴물이

호수를 이탈하여 산 곳곳을 드나든다는 말도 돌아다녔다.

처음에는 그것을 증명하기 위해 슬쩍슬쩍 물 바깥으로 나가보았다.

그 역시도 오래지 않아 흥미를 잃었다.

그렇다고 해서 호수의 생활이 모두 심드렁한 것만은 아니었다.

청소부들이 시시때때로 도르래를 타고 오르내리며 괴물에게 안부를 물어왔기 때문이었다.





청소부들은 유리창의 일부나 다름없었다.

그들은 유리 안쪽의 일에 눈을 감고,

바깥쪽의 얼룩을 지우는 일만이 세상의 전부라고 여겼다.

간혹 유리창에 비친 제 모습을 바라보다가 투숙객의 항의를 받기도 했지만

도르래 줄을 타고 올라가버리면 그만이었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Les clients de l’hôtel ne suivent que leurs intérêts et ne se soucient que de la satisfaction de leurs désirs. Pendant qu’ils profitent de leur vie, les oiseaux s’écrasent contre les vitres et meurent, le travail des laveurs est ignoré et l’existence du monstre est effacée. Mais une fissure apparaît sur le bâtiment de l’hôtel à la fin de l’histoire. Cette fissure est donc un avertissement. Si nous menons une vie égoïste, dissociée des autres et du monde, nous pourrons vivre confortablement et simplement. Mais cela veut dire que notre présence peut également être effacée de la société à tout moment. Une telle vie est-elle sûre et paisible ? N’est-il pas temps de commencer à prendre soin des autres ? Cette nouvelle nous pose de telles questions dans cette scène à la fois amusante et effrayante.









Le bus a reculé avec un énorme bruit puis a percuté l’entrée de l’hôtel. Le panneau au-dessus de l’entrée est tombé. Le portier et la guide se tenaient là, bouche bée, et regardaient alternativement le bus et le panneau.





Quand les touristes sont partis, les laveurs de vitres sont remontés dans les airs. Le monstre s’est étiré sous le lac. Une volée d’oiseau a heurté les vitres. Et l’entrée de l’hôtel a commencé à montrer une fine fissure.





La fissure a envahi l’avertissement « Attention à la vitre » écrit en plusieurs langues. Puis elle s’étendait vers l’endroit où se trouvait l’enseigne de l’hôtel. L’employé de ménage et le portier, qui ramassaient les carcasses d’oiseaux, ont tenté tardivement de retenir la porte, mais en vain.





Un bus transportant de nouveaux clients montait la colline. Le car est arrivé à l’hôtel plus vite que la fissure traversant la vitre. Les laveurs de vitres en l’air planaient au-dessus du bâtiment. Le monstre nageant dans le lac a laissé échapper un long soupir. La fissure s’est propagée violemment vers le lac de verre.





버스가 요란한 소리를 내며 후진으로 올라오다 호텔 현관문을 꽝 박았다.

문 위에 매달린 호텔의 현판이 툭 떨어졌다.

도어맨과 가이드가 입을 딱 벌리고 버스와 현판을 번갈아가며 쳐다보았다.





관광객들이 떠나자 다시 도르래를 탄 사람들이 허공에 떴다.

호수 안으로 들어가 있던 괴물이 기지개를 켰다.

새떼가 날아와 유리창에 부딪혔다.

호텔의 현관에 뒤늦게 실금이 생기기 시작했다.





조용히 문을 가른 금이 ‘유리주의’라고 쓰인 여러 나라의 말들을 뒤덮었다.

금은 호텔 현판이 있던 쪽으로도 다가갔다.

새를 줍던 청소부와 도어맨이 뒤늦게 문을 붙들어 보았지만 소용없었다.





새로운 투숙객들을 실은 버스가 올라왔다.

유리에 금이 가는 것보다 버스가 호텔로 올라오는 속도가 더 빨랐다.

허공의 청소부들이 건물 위로 솟구쳤다.

호수를 유영하던 괴물이 긴 숨을 내뿜었다.

금이 유리 호수 쪽으로 맹렬하게 번져갔다.









Auteur : Lee Eun-sun (1983 –).

- Débuts littéraires : en 2010 avec la publication de sa nouvelle « L’éléphant rouge ».