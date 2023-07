Taïwan : nouveau record de mortalité infantile en quinze ans

Selon les récentes statistiques du ministère taïwanais de la Santé et du Bien-être, le taux de mortalité infantile a atteint son plus haut niveau en 15 ans l'an dernier. Les taux de mortalité infantile (IMR) et de mortalité néonatale (NMR) étaient respectivement de 4,4 et de 2,8 pour 1 000 naissances. Ces chiffres font référence respectivement au nombre de décès de nourrissons avant l'âge d'un an, et avant l'âge de quatre semaines. Il est alarmant de noter qu’en 2022 un tiers des nouveau-nés taïwanais décédés l’ont été dans les 24 heures suivant leur naissance.





Les principales causes sont les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques (17,9 %), les complications liées à la durée de la grossesse et à la croissance fœtale (13,5 %), ainsi que les affections respiratoires pendant la période périnatale (13 %). On estime que cela est dû à la hausse des accouchements de mères âgées en raison des mariages tardifs.