Vivre la mousson en Corée du Sud

Il est impossible de dissocier l'été en Corée du Sud de la mousson. Cette saison des pluies, qui a particulièrement lieu au mois de juillet, accueille des journées pluvieuses qui peuvent parfois être dévastatrices. Ainsi, parfois, les jours se succèdent sous des averses torrentielles, au point où il est difficile de voir devant soi. Mais ce n’est pas pour autant que l’on s’arrête de vivre. La vie doit suivre son cours et nous devons ainsi nous préparer à subir et à résister à ces pluies diluviennes.

ⓒ Elody Stanislas Un des premiers soucis causés par les précipitations est sûrement les répercussions sur la circulation, créant des embouteillages. Puis, bien sûr, il faut s’équiper en conséquence. Cirés, imperméables, manteaux de pluie et parapluies font partis du quotidien sans compter, la star de la saison, les bottes de pluie.





ⓒ Oh Ha-young

Apprenez également à prévoir et à ne pas toujours vous fier à la météo car il pleut souvent même quand elle ne l’annonce pas et vice versa. Faites surtout attention à ne pas attraper un rhume, les valeurs affichées sur le mercure restent très élevées et l’humidité difficile à supporter, un contraste non négligeable avec les températures intérieures très basses dues à la climatisation.