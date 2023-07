Kim Bora : du Sky Castle aux enfers du métro

L'actrice Kim Bora est au casting du film « Oksu Station Ghost », inspiré d'un webtoon concocté par le scénariste nippon du célèbre « The Ring » et faisant rêver à une version sous mogadon de « Suicide Club » de Sono Sion. Kim, qui était la bonne surprise du drama « Sky Castle » en 2018, est donc tombée du ciel pour les enfers du métro de Séoul. Que lui est-il arrivé ? Voyons ça de plus près.









* Enfant de la KBS

L'actrice Kim Bora a débuté gamine sa carrière, à 9 ans, dans un drama de KBS2 « Wedding ». C’était en 2004. Dès l'année suivante, elle rempile pour MBC dans le soap « Love Me When You Can ». Elle ne devient une petite adulte que dans le sitcom comique « Kimchi Cheese Smile ». Elle interprète une jeune fille comique qui se trouve un petit ami dans un milieu familial chamboulé. Kim revient avec la série scolaire d'adolescents pour KBS2, « Jungle Fish 2 ». Pourtant, après huit années de petits rôles par-ci par là, Kim ne semble pas désignée pour les premiers rôles ni même le cinéma. Elle y a pourtant tenu des tout petits rôles comme dans « For Horowitz » en 2006 et dans le film de fantôme féminin « Evil twin » en 2007. Sa carrière semble s'orienter vers la publicité où elle remporte un certain succès pour les pubs de telecom et une marque de purificateur d'eau. Il paraît qu'elle aurait trouvé de la glace dans un de ces purificateurs d'eau.









* Sky Castle

En 2012, le film « Perfect Number » donne une chance de faire de Kim Bora une actrice femme à part entière. Elle y joue auprès Ryoo Seung-bum qui est la star montante du moment. L’année suivante, avec « Monster » elle confirme comme actrice et comme une femme spécialement orientée vers les thrillers mystérieux voire à la limite du fantastique. Mais, malheureusement, ces deux films passent inaperçus dans le paysage.





La télévision va venir au secours de l'actrice avec la série « Sky Castle » sur JTBC de 2018 à 2019. En 2017, l'actrice avait déjà fait feu de tous bois sur le petit écran avec « The King Love » et « Avengers Social Club ». Non pas que Kim soit dans le top du casting de ce soap, mais elle s'y fait remarquer. On y raconte les aventures de quatre marâtres, femmes au foyers de maris technocrates vivant dans les tours de bétons de Sky Castle, supposé être le nec plus ultra de la bourgeoisie sud-coréenne. Elles rivalisent pour enrôler leurs progéniture dans des écoles coûteuses. Kim Bora y interprète une élève ultra-compétitive avec succès.





Du coup, elle a droit à un premier rôle dans un drama : « Touch » en 2020. Elle y interprète une apprentie maquilleuse qui se rêve idole des jeunes et rencontre un vrai maquilleur sans emploi et endetté. Le résultat n'est pas à la hauteur de cette intrigue mystérieuse. Notre actrice rempile pour la série de Min Kyu-dong « SF8 », qui visait à se rapprocher de la célèbre série « Black Mirror ». Sortie entre août et septembre 2020, « SF8 » passe malheureusement inaperçue.









* Retour au cinéma

Après l'échec de « SF8 » où Kim Bora ne tenait qu'un rôle modeste comme à son habitude (dans l'épisode « Joan's Galaxy » ; elle y est une étudiante motivée), elle semble revenir vers le grand écran. D'abord avec « Ghost Mansion » de Jo Ba-reum en 2021. Un petit film mais qui réoriente Kim Bora vers le film d'horreur. En attendant d'y revenir avec « Oksu Station Ghost », elle tourne pour Netflix dans la comédie romantique « Love and Leashes » de Park Hyun-jin. Cette fois, Kim obtient un rôle d'ex-petite amie du héros obsédé par le sado-masochisme teinté de bondage. Prévu pour être le premier film érotique sud-coréen de Netflix, le résultat n'est pas à la hauteur des efforts de Seohyun, Lee Jun-young et Lee El.





Mais qu'à cela ne tienne, l'actrice rempile sur les deux fronts : en 2021 avec la série télé « Love Scene Number », une romance autour des fantasmes de quatre jeunes femmes dont Kim Bora, et au cinéma avec le film d'horreur « Oksu Station Ghost ». Elle nous donne peut-être là une double piste pour déchiffrer sa complexe personnalité. L'avenir nous le dira.